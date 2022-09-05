Врач раскрыла причины неприятного запаха изо рта Фото: Иван МАКЕЕВ

Детский стоматолог, врач-стоматолог общей практики Клиники семейной стоматологии "DLC" Алена Бубнова рассказала, от чего у человека может возникать неприятный запах изо рта.

По словам эксперта, причин может быть много. Одна из них - неправильная гигиена полости рта или воспалительные процессы. Об этом она рассказала в беседе с изданием "Газета.Ru".

В частности, появление неприятного запаха может возникнуть в случае, если ребенок не чистит зубы.

- Неприятный запах из полости рта называется галитоз. Появляется он из-за того, что частицы пищи, оставаясь на зубах, языке, небе, являются пищей для микроорганизмов, которые формируют на поверхности зуба микробную бляшку, - объяснила эксперт.

Также она обратила внимание, что галитоз может быть симптомом воспалительного процесса в полости рта. Кроме того, запах может говорить о том, что у человека имеются более серьезные заболевания, например, кариес и пульпиты.

Ранее RT писал, от чего зависит состояние полости рта. По словам врача-стоматолога Ильи Антонова, чаще всего состояние зубов зависит от качества и частоты чистки зубов, рациона и прочих привычек. Также эксперт предупредил, что курение, кофе, чай, красное вино - это прямой путь к налёту и зубным камням.

Кстати, недавно телеканал "360" сообщал о том, какие продукты сказываются на цвете зубов. Как объяснил врач-стоматолог Алексей Антипенко, негативно на состоянии зубов могут сказываться ополаскиватели для полости рта, а также фиточаи и соки. Все дело в том, что они меняют не цвет эмали, а образуют поверхностное окрашивание.