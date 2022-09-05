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Происшествия5 сентября 2022 19:10

ИГ* взяло ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле

Ранее талибы* сообщали о начале расследования обстоятельств взрыва
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
ИГ* взяло ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле

ИГ* взяло ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле

Фото: REUTERS

Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*) взяла ответственность за теракт рядом с посольством России в афганской столице Кабуле, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление группировки.

Ранее талибы* сообщили о начале расследования обстоятельств взрыва у посольства России в Кабуле. Об этом в соцсетях написал замминистра культуры и информации во временном кабмине талибов* Забихулла Муджахид.

Как сообщали сегодня, 5 сентября, в МИД России, в 10:50 по кабульскому времени недалеко от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли двое сотрудников российской дипмиссии.

При этом Кремль осудил теракт в Кабуле, где погибли два сотрудника Министерства иностранных дел России, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

*Талибан - запрещенная на территории России террористическая организация