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Здоровье5 сентября 2022 19:12

Кардиолог Савонина призвала россиян не запивать таблетки грейпфрутовым соком

Лучше всего запивать лекарства только чистой водой, считает эксперт
София ГОНЧАРОВА
Кардиолог Савонина призвала россиян не запивать таблетки грейпфрутовым соком

Кардиолог Савонина призвала россиян не запивать таблетки грейпфрутовым соком

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-кардиолог Ольга Савонина предупредила, что действия пациента могут свети на нет весь эффект принимаемых препаратов.

По ее словам, прежде всего стоит помнить, что таблетки следует запивать только чистой водой.

- Особенно в этом плане опасен грейпфрутовый сок, который может полностью нейтрализовать действующее вещество в печени. Кроме того, не стоит покупать дженерики, не посоветовавшись с врачом, поскольку многие из них менее эффективны, чем оригинальное лекарство, - рассказала кардиолог в беседе с изданием Газета.ru.

Также эксперт напомнила, что гражданам не стоит заниматься самолечением - в каждом случае лекарство подбирается индивидуально и делать это должен исключительно лечащий врач.

- Каждый человек должен знать свое нормальное давление. Это необходимо, чтобы вовремя обнаружить гипертонию. Для молодых обычно достаточно раз в год проходить диспансеризацию, но делать это нужно обязательно, так как высокое давление у них часто никак не проявляется, - отметила Савонина.

Накануне RT писал, что врач-кардиолог, доктор медицинских наук, главный врач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова посоветовала обратить внимание на образ жизни для улучшения здоровья осенью. Она отметила, что важно всё в комплексе: и питание, и количество сна, и физическая активность.