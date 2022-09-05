Кардиолог Савонина призвала россиян не запивать таблетки грейпфрутовым соком Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-кардиолог Ольга Савонина предупредила, что действия пациента могут свети на нет весь эффект принимаемых препаратов.

По ее словам, прежде всего стоит помнить, что таблетки следует запивать только чистой водой.

- Особенно в этом плане опасен грейпфрутовый сок, который может полностью нейтрализовать действующее вещество в печени. Кроме того, не стоит покупать дженерики, не посоветовавшись с врачом, поскольку многие из них менее эффективны, чем оригинальное лекарство, - рассказала кардиолог в беседе с изданием Газета.ru.

Также эксперт напомнила, что гражданам не стоит заниматься самолечением - в каждом случае лекарство подбирается индивидуально и делать это должен исключительно лечащий врач.

- Каждый человек должен знать свое нормальное давление. Это необходимо, чтобы вовремя обнаружить гипертонию. Для молодых обычно достаточно раз в год проходить диспансеризацию, но делать это нужно обязательно, так как высокое давление у них часто никак не проявляется, - отметила Савонина.

Накануне RT писал, что врач-кардиолог, доктор медицинских наук, главный врач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова посоветовала обратить внимание на образ жизни для улучшения здоровья осенью. Она отметила, что важно всё в комплексе: и питание, и количество сна, и физическая активность.