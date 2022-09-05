Кардиолог раскрыл секрет в лечении гипертонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-кардиолог Тамаз Тамазович Гаглошвили рассказал о секрете в лечении гипертонии. По словам эксперта, он заключается в привычках человека.

Все дело в том, что некоторые люди могут избавиться от необходимости принимать таблетки для снижения давления, изменив свой образ жизни. Врач в беседе с изданием Газета.Ru объяснил это тем, что вклад лекарств в лечение гипертонии значительно меньше, чем у образа жизни.

- Образ жизни имеет колоссальное значение в лечении гипертонии. На гипертоника весом 70 килограммов и гипертоника весом 150 килограммов один и тот же препарат будет действовать по-разному. Жир является источников множества гормонов, которые влияют как на риск возникновения гипертонии, так и на эффективность лечения. Не редкость, когда человек худеет на 30 килограммов, то потребность в препаратах исчезает совсем, - объяснил доктор.

Ранее Life.ru писал, что если пульс превышает норму, которая находится в пределах от 60 до 90 ударов в минуту, не рекомендуется пить кофе и крепкий чай, а также курить и употреблять алкоголь. Об этом заявлял кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский. Также эксперт напомнило, что при повышенном пульсе не стоит заниматься самолечением.