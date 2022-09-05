Мишустин подписал распоряжение о создании в России двух автобронетанковых ремонтных заводов

Михаил Мишустин Фото: REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в РФ двух автобронетанковых ремонтных заводов.

"Создать федеральное государственное казенное учреждение "71 автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации и федеральное государственное казенное учреждение "72 автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации", - отмечается в тексте документа.

Также там уточняется, что штатная численность персонала составит 365 и 227 работников соответственно. На проведение организационных мероприятий отводится четырехмесячный срок.

Ранее сайт KP.RU писал, что Михаил Мишустин поручил проработать запуск промышленной ипотеки под 5% до 9 июня 2022 года. Благодаря кредиту предприятия смогут покупать недвижимость напрямую у промышленного девелопера.

Также ранее Мишустин рассказал о планах правительства по поддержке российского бизнеса в 2022-м году.