В Запорожье задержали корректировщика артударов украинских войск по Каменке-Днепровской Фото: REUTERS

Корректировщик украинских артиллерийских ударов по Каменке-Днепровской был задержан силовиками, об этом сегодня, 5 сентября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Полицейские Запорожской области при поддержке силовых ведомств по подозрению в совершении диверсионной деятельности… задержали жителя города Каменка-Днепровская", - отмечается в Телеграм-канале Рогова.

Кроме этого, он добавил, что установить наводчика получилось благодаря оперативным данным.

Ранее сайт KP.RU писал, что бойцы Росгвардии задержали на территории Запорожской области корректировщика огня. Он с крыши своего дома передавал сведения об обстрелах Вооруженным силам Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 сентября 2022 года можно прочитать здесь.