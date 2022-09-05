В Донецке бабушка прикрыла собой шестилетнего внука от украинской бомбы Фото: REUTERS

В Донецке бабушка рискуя собственной жизнью закрыла гулявшего во дворе дома шестилетнего внука от украинского снаряда. Женщина приняла приняла весь удар на себя, но спасла ребёнка.

По словам Оксаны Климовой, отскок прилетел ей в голову. Об этом сообщает "Пятый канал".

- Был гул, я вышла за ребенком, он во дворе был. Я упала. Осколок пролетел в голову, после этого пришлось ехать в больниц, - рассказала женщина.

Позже врачи отправили пострадавшую домой. Чудо, что осколок прилетел рикошетом. В противном случае последствия и для бабушки, и для ребенка были бы плачевными.

В момент случившегося мать ребенка была на работе в Макеевке. Получив звонок родителей, она мигом отправилась домой. Со слезами на глазах Анна, мать мальчика, поделилась, что только самоотверженность бабушки спасла ее ребенку жизнь.

- Я была на работе. ... Она (бабушка) ребенка закрыла своим телом. Будем праздновать сегодня второй день рождения, - отметила Анна.