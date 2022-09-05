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Политика5 сентября 2022 20:15

В Донецке бабушка прикрыла собой шестилетнего внука от украинской бомбы

Женщина приняла приняла весь удар на себя, но спасла ребёнка
София ГОНЧАРОВА
В Донецке бабушка прикрыла собой шестилетнего внука от украинской бомбы

В Донецке бабушка прикрыла собой шестилетнего внука от украинской бомбы

Фото: REUTERS

В Донецке бабушка рискуя собственной жизнью закрыла гулявшего во дворе дома шестилетнего внука от украинского снаряда. Женщина приняла приняла весь удар на себя, но спасла ребёнка.

По словам Оксаны Климовой, отскок прилетел ей в голову. Об этом сообщает "Пятый канал".

- Был гул, я вышла за ребенком, он во дворе был. Я упала. Осколок пролетел в голову, после этого пришлось ехать в больниц, - рассказала женщина.

Позже врачи отправили пострадавшую домой. Чудо, что осколок прилетел рикошетом. В противном случае последствия и для бабушки, и для ребенка были бы плачевными.

В момент случившегося мать ребенка была на работе в Макеевке. Получив звонок родителей, она мигом отправилась домой. Со слезами на глазах Анна, мать мальчика, поделилась, что только самоотверженность бабушки спасла ее ребенку жизнь.

- Я была на работе. ... Она (бабушка) ребенка закрыла своим телом. Будем праздновать сегодня второй день рождения, - отметила Анна.