Гендиректор МАГАТЭ Гросси 6 сентября обнародует отчет о ситуации на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси во вторник 6 сентября обнародует отчет о ситуации на Запорожской АЭС. Фото: REUTERS

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обнародует отчет о ситуации на Запорожской АЭС и яжерной безопасности на Украине во вторник, 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

«Генеральный директор Гросси во вторник обнародует отчет о ядерной безопасности, защищенности и гарантиях в области безопасности на Украине, включая выводы по итогам миссии на ЗАЭС», - сказано в сообщении.

В МАГАТЭ добавили, что в этот же день Гросси намерен проинформировать о миссии Совет безопасности ООН.

Напомним, делегация МАГАТЭ под руководством главы международной организации Рафаэля Гросси прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября текущего года. В этот день украинские военные предприняли сразу две попытки захватить территорию ядерного объекта.

В понедельник 5 сентября миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС, оставив на станции двух постоянных представителей.

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