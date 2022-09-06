Охлобыстин приехал в Донецк и встретился с главой ДНР Пушилиным

Охлобыстин посетил Донецк и встретился с Пушилиным. Фото: ТГ-канал главы ДНР Дениса Пушилина.

Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин посетил Донецк. Об этом в понедельник 5 сентября рассказал в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин, который встретился с Охлобыстиным во время его визита в ДНР.

Пушилин отметил, что Охлобыстин приехал на Донбасс с женой, дочерью и зятем в то время, как многих, кто желает посетить ЛДНР, «жены не пускают».

«Очень тепло поговорили. И о том, как трудно сейчас приходится людям, о помощи храмам и как спасает вера. О том, как вовремя началась спецоперация и сразу выявила, кто друг, кто враг. Особенно это важно для культуры. Как сказал Иван, все стало на свои места», - рассказал Пушилин.

По словам главы ДНР, Иван Охлобыстин отметил, что в республике прекрасные люди.

Напомним, Иван Охлобыстин получил паспорт гражданина ДНР еще в 2016 году.

Ранее актер назвал Донбасс «эпицентром сопротивления мировому злу».