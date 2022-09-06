В России смертность от коронавируса выросла в три раза за месяц

Гинцбург заявил о необходимости ревакцинации от ковида на фоне троекратно увеличившегося количества смертей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В России за месяц в три раза выросла смертность от коронавируса. Каждый день от COVID-19 в стране умирают порядка 90 человек. Об этом заявил в понедельник 5 сентября директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. При этом Гинцбург допустил, что в ближайшее время смертность от COVID-19 может вырасти еще в два раза.

«За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза - с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти еще в два раза», - цитирует Гинцбурга ТАСС.

Директор центра им.Гамалеи заявил о необходимости ревакцинироваться на фоне растущей смертности от ковида.

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