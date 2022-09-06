Обозреватель WT сравнила Байдена с диктатором Муссолини

Американцы сравнили Байдена с итальянским фашистским диктатором Муссолини. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден больше не является выразителем идеи «американской мечты», но напоминает диктатора фашистской Италии Бенито Муссолини. Об этом заявила обозреватель The Washington Times Шерил Чамли, анализируя последние выступления американского президента.

Журналистка отметила, что Байден все чаще использует «язык ненависти» и разобщающую риторику, приведя в пример выступление президента в Филадельфии.

«Его риторика разобщала, а не объединяла. Его тон был гневным, непререкаемым, исключающим любые компромиссы», - написала Шерил Чамли, отметив, что американский лидер «атаковал всех консерваторов, более 74 миллионов американцев, которые голосовали за Трампа».

«Байден выпустил на волю своего внутреннего Муссолини», - резюмировала Чамли.

Ранее действующий американский лидер Джо Байден заявил, что бывший президент страны Дональд Трамп представляет угрожающий Америке экстремизм.

В ответ Дональд Трамп заявил, что Джо Байден страдает поздней стадией слабоумия.