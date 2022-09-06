Байден обозвал идиотом пытавшегося перебить его на митинге американца

Байден обозвал идиотом человека, пришедшего на его выступление. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден оскорбил протестующего американца, который перебил его выступление выкриками. Байден назвал мужчину идиотом, пишет РИА Новости.

Сообщается, что, выступая в Висконсине, Байден резко отозвался о бывшем президенте Дональде Трампе и сторонниках движения «Сделаем Америку снова великой». Когда из зала раздались протестующие выкрики, Байден с презрением заявил, что «каждый имеет право быть идиотом». Президент имел в виду человека, который пытался возразить на его обвинения в адрес Трампа и MAGA-республиканцев (Make America Great Again, MAGA).

После этого обозреватель The Washington Times Шерил Чамли сравнила Байдена с диктатором фашистской Италии Бенито Муссолини. Журналистка отметила, что Байден все чаще использует «язык ненависти» и разобщающую риторику, что противоречит концепции «американской мечты».

Ранее действующий американский лидер Джо Байден заявил, что бывший президент страны Дональд Трамп представляет угрожающий Америке экстремизм.

В ответ Дональд Трамп заявил, что Джо Байден страдает поздней стадией слабоумия.