В сеть попало видео с танцами хорватского парламентского спикера Яндроковича

Хорватский спикер парламента стал звездой соцсетей, станцевав на открытии ночного клуба. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В полку отчаянно танцующих западных политиков прибыло. В сеть попал и немедленно завирусился ролик, на котором 55-летний спикер хорватского парламента Гордан Яндрокович энергично танцует под музыку в стиле «техно» в ночном клубе.

Яндрокович признался, что был удивлен, узнав, что стал звездой социальных сетей и рассказал о попавшем на видео эпизоде на своей странице в Twitter.

По словам Яндроковича, танцующим его засняли 12 августа. Спикер признался, что был в отпуске и вместе с женой и друзьями пришел на открытие клуба Diamond на острове Крк.

Также политик рассказал, что в этот вечер выпил вина.

«Меня спрашивают, под чем я был. Я был под мальвазией»,— написал Яндрокович.

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