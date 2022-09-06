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Политика6 сентября 2022 0:56

В сеть попало видео с танцами хорватского парламентского спикера Яндроковича

Политик объяснил свой зажигательный танец действием алкоголя
Мария ПАВЛОВА
Хорватский спикер парламента стал звездой соцсетей, станцевав на открытии ночного клуба.

Хорватский спикер парламента стал звездой соцсетей, станцевав на открытии ночного клуба.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В полку отчаянно танцующих западных политиков прибыло. В сеть попал и немедленно завирусился ролик, на котором 55-летний спикер хорватского парламента Гордан Яндрокович энергично танцует под музыку в стиле «техно» в ночном клубе.

Яндрокович признался, что был удивлен, узнав, что стал звездой социальных сетей и рассказал о попавшем на видео эпизоде на своей странице в Twitter.

По словам Яндроковича, танцующим его засняли 12 августа. Спикер признался, что был в отпуске и вместе с женой и друзьями пришел на открытие клуба Diamond на острове Крк.

Также политик рассказал, что в этот вечер выпил вина.

«Меня спрашивают, под чем я был. Я был под мальвазией»,— написал Яндрокович.

Ранее премьер-министр Финляндии, 36-летняя Санна Марин, стала мегапопулярной после публикации видео, на котором она «зажигает» в компании друзей. Санну даже заподозрили в употреблении наркотиков, но сама премьер-министр уверяла, что кроме алкоголя ничего не принимала.