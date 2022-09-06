Рафаэль Надаль проиграл Фрэнсису Тиафо и не смог выйти в четвертьфинал US Open. Фото: REUTERS

На Открытом чемпионате США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль проиграл американцу Фрэнсису Тиафо и не сумел выйти в четвертьфинал заключительного в сезоне турнира Большого шлема.

Надаль и Тиафо провели на корте 3 часа 33 минуты. Игра закончилась со счетом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.

Тиафо вышел в четвертьфинал US Open в первый раз за всю свою карьеру, его следующим соперником будет теннисист из России Андрей Рублев.

Ранее Надаль получил ракеткой по носу во время матча второго раунда Открытого чемпионата США с итальянцем Фабио Фоньини. В четвертом сете третья ракетка мира пытался достать до мяча, после чего ракетка ударилась о корт и отскочила прямо ему в нос. Надалю понадобилась помощь врача, который остановил кровотечение и наложил пластырь.

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Ранее сообщалось, что организаторы US Open-2022 пытались отстранить русских теннисистов от участия.