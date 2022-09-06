Пушков пошутил об «анти-отборе» после избрания Лиз Трасс премьером Великобритании

Пушков заявил, что на Западе кандидаты на государственные должности проходят "анти-отбор". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В западных странах практикуют «анти-отбор» на ведущие государственные посты. Так иронично прокомментировал избрание Лиз Трасс премьер-министром Великобритании российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В наше время в англо-саксонских странах идет анти-отбор, когда речь заходит о ведущих государственных постах», - написал Пушков, добавив, что в этом явлении нет ничего удивительного.

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