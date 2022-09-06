Япония направила протест России из-за прекращения действия соглашения об облегченном посещении Курил

Япония выразила России протест в связи с отменой соглашения об облегченном посещении Курильских островов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония выразила протест против решения России прекратить действие соглашения об облегченном посещении Курильских островов. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

«Нами был направлен решительный протест в связи с этим решением», - цитирует Мацуно РИА Новости.

Также сообщается, что глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси охарактеризовал решение РФ как «необосованное и недопустимое».

Ранее сообщалось, что Россия вышла из соглашения об облегченном посещении Курил японцами - бывшими жителями островов. Также прекращен договор о процедуре взаимных поездок.

Тем временем президент США Джо Байден выступил против включения России в список стран-спонсоров терроризма.

Также сообщалось, что Латвия на неопределенный срок прекратила выдавать россиянам визы. Визу выдадут только тем, кто едет на похороны близких родственников.