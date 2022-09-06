Минпромторг рассчитывает, что IKEA останется на российском рынке

Минпромторг дал надежду на возвращение IKEA. Фото: Иван МАКЕЕВ

Компания IKEA может вернуться на российский рынок. Надежду на это выразил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдет, об этом, в принципе, предварительно говорили», - цитирует Евтухова РИА Новости.

В кулуарах ВЭФ-2022 Виктор Евтухов сказал, что на следующей неделе запланированы переговоры с представителями руководства компании, чтобы прояснить их планы на будущее.

Напомним, как и другие иностранные бренды, легендарные мебельщики заявили о сокращении бизнеса в России, прекращении поставок и продаже своих заводов.

Остатки товаров на российских складах были реализованы на двух распродажах – вначале для работников компании, потом на интернет-распродаже для всех желающих.

В чем секрет успеха легендарной шведской компании и не останутся ли россияне у разбитого комода после ухода IKEA с рынка РФ, читайте здесь на KP.RU.