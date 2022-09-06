Вот что произошло в ночь на 6 сентября. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония направила протест России из-за прекращения действия соглашения об облегченном посещении Курил. Глава МИД Японии назвал решение Москвы «необоснованным и недопустимым».

Спасатели вывезли на вертолете троих выживших с Ключевской сопки. Спасены двое туристов и гид. Девять участников восхождения погибли. Спасенных доставят в центр медицины катастроф.

Рамзан Кадыров заявил, что не собирается уходить с поста главы Чечни. Кадыров намерен установить рекорд нахождения на посту руководителя российского региона, предыдущий был 27 лет.

В России смертность от коронавируса выросла за месяц в три раза. Специалисты предполагают, что количество смертельных случаев может подскочить еще в два раза. На фоне растущей смертности от ковида директор центра имени Гамалеи Гинцбург заявил о необходимости ревакцинироваться.

Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин приехал в Донецк и встретился с главой ДНР Пушилиным.

Жители Германии вышли на митинг из-за катастрофического роста цен на энергоносители и продукты питания.

Байден обозвал идиотом пытавшегося перебить его на митинге американца, а самого Байдена в прессе сравнили с итальянским фашистским диктатором Муссолини и обвинили в предательстве американской мечты.

Байден выступил против включения России в список стран-спонсоров терроризма.

В администрации Херсонской области заявили, что Киевские власти скрывают катастрофические потери ВСУ во время попыток наступления.

Украинский премьер Шмыгаль заявил о потерях в 326 млрд долларов в ходе военных действий.

Минпромторг рассчитывает, что IKEA останется на российском рынке.

В Донецке бабушка прикрыла собой шестилетнего внука от украинской бомбы. Женщина приняла приняла весь удар на себя, но спасла ребёнка.