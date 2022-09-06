Самолет Екатеринбург - Сочи вернется в аэропорт из-за неисправности шасси

Самолет после вырабатывания избытков топлива вернется в аэропорт вылета Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет Екатеринбург - Сочи вернется обратно в аэропорт, откуда он совершил взлет. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", причиной такого решения командира судна стала неисправность в системе уборки шасси.

"Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург - Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси", - говорится в сообщении.

Как видно на сайте Flightradar, отслеживающего передвижение рейсов, лайнер наматывает круги, вырабатывая лишнее топливо. После этого он должен приземлиться в месте вылета.

Самолет Airbus A320-214 должен был вылететь из аэропорта в 7:30, но рейс задержали на 22 минуты. Прилететь в аэропорт Сочи, согласно расписанию, лайнер должен был в 9:25.

Как ранее писал сайт "КП-Уфа", днем ранее следовавший из Красноярска в Уфу самолет вернулся в аэропорт вылета из-за технической неполадки. При наборе высоты экипаж судна доложил об отказе работы генератора. Командир принял решение вернуться.