Дипломат Беляев предрек Британии "социальный взрыв" в случае изъятия активов России

Лиз Трасс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если Великобритания реализует инициативу будущего премьера Лиз Трасс об изъятии замороженных российских активов, это приведет к губительным последствиям для Лондона. Об этом сообщил РИА Новости директор второго европейского департамента министерства иностранных дел России Сергей Беляев.

По его словам, никаких юридических оснований для такого шага нет, что признают, в том числе и британские юристы.

"Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими?", - аргументировал дипломат.

Беляев заключил, что в конечном итоге подобная политика чревата для Британии "социальным взрывом, массовыми протестами и внутриполитической нестабильностью".

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 5 сентября избрана премьер-министром Соединенного Королевства. Она вступит в должность во вторник, 6 сентября 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Беляев сообщил, что Россия ожидает от нового премьера Британии Лиз Трасс продолжения деструктивного курса. Он отметил, что Россия "никогда не выступала инициатором похолодания в диалоге с Британией".