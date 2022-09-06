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Происшествия6 сентября 2022 5:03

Троих выживших на Ключевском вулкане эвакуировали бортом МЧС

Девять человек погибли при восхождении
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Спасатели эвакуировали выживших туристов на вертолете МЧС. Фото: Поисково-спасательный отряд Камчатского края

Спасатели эвакуировали выживших туристов на вертолете МЧС. Фото: Поисково-спасательный отряд Камчатского края

Спасатели эвакуировали трех человек из группы в десять туристов и двух гидов, совершавших восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке. Остальные девять человек погибли. Об этом сообщает пресс-служба Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае во вторник, 6 сентября 2022 года.

Выжившие доставлены в ближайший населенный пункт — поселок Ключи в Усть-Камчатском районе. После этого их направят в Петропавловск. Для этого задействуют борт территориального центра медицины катастроф.

Как ранее писал сайт KP.RU, директор новосибирской компании, которая организовала тур на Ключевской вулкан на Камчатке, где погибли девять человек, задержан.

Напомним, туристы, погибшие во время восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке, упали с высоты. Группа насчитывала десять человек из семи российских регионов и двух гидов из Новосибирска.