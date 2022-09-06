Путин прибыл на учения "Восток-2022"

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин прибыл на военные учения "Восток-2022", которые проводятся совместно с Китаем. Об это сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 6 сентября 2022 года.

По его словам, глава государства находится на полигоне "Сергеевский". Здесь президент России проведет совещание с командным составом Минобороны, в котором примет участие, в том числе, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) принимает участие в военных учениях "Восток-2022". Кроме российских и китайских военных в стратегических командно-штабных учениях участвуют военнослужащие из Белоруссии, Таджикистана, Индии и Монголии.

Напомним, военные учения "Восток-2022" стартовали на семи полигонах 1 сентября 2022 года. Планируется, что они продлятся до 7 сентября.