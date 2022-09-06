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Экономика6 сентября 2022 5:36

Песков заявил, что санкции Запада сделали систему обслуживания "Северного потока" неработоспособной

Ремонтные работы пока не ведутся
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о ситуации с приостановкой запуска "Северного потока" на неопределенный срок, отметил решающую роль в этом санкций со стороны западных стран.

По словам официального представителя Кремля, именно санкции Запада сделали неработоспособной систему обслуживания узлов и агрегатов газопровода, необходимых для прокачки газа.

Дмитрий Песков добавил, что ремонтное обслуживание в данный момент не ведется, и ответственность за это лежит на западных лидерах.

Как ранее писал сайт KP.RU, газопровод "Северный поток" остановлен на неопределенный срок в связи с неисправностью последней рабочей турбины, сообщает российский холдинг "Газпром". Ростехнадзор выдал предостережение о том, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечивать безопасную эксплуатацию турбины.