Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о ситуации с приостановкой запуска "Северного потока" на неопределенный срок, отметил решающую роль в этом санкций со стороны западных стран.

По словам официального представителя Кремля, именно санкции Запада сделали неработоспособной систему обслуживания узлов и агрегатов газопровода, необходимых для прокачки газа.

Дмитрий Песков добавил, что ремонтное обслуживание в данный момент не ведется, и ответственность за это лежит на западных лидерах.

Как ранее писал сайт KP.RU, газопровод "Северный поток" остановлен на неопределенный срок в связи с неисправностью последней рабочей турбины, сообщает российский холдинг "Газпром". Ростехнадзор выдал предостережение о том, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечивать безопасную эксплуатацию турбины.