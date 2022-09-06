Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика6 сентября 2022 5:55

Песков не исключил встречи Путина и экс-главы МИД Австрии Кнайсль на полях ВЭФ

Специальных планов нет, но может быть достаточно обоюдного желания
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин и бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль могут встретиться на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Специальных таких планов нет, но президент, конечно, в курсе, что госпожа Кнайсль здесь находится, на форуме, - отметил официальный представитель Кремля. - Если возникнет обоюдное желание, конечно, они смогут встретиться".

Как ранее писал сайт KP.RU, Карин Кнайсль, покинувшая родную страну из-за постоянных угроз в свой адрес, объяснила причину переезда в Ливан. Она выбрала именно эту страну, а не Россию из-за того, что лучше знает арабский язык.

По ее словам, дипломат также не могла выбрать в качестве нового места жительства другую страну Евросоюза, так как там она теперь "точно вне закона".