Песков не исключил встречи Путина и экс-главы МИД Австрии Кнайсль на полях ВЭФ

Владимир Путин Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин и бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль могут встретиться на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Специальных таких планов нет, но президент, конечно, в курсе, что госпожа Кнайсль здесь находится, на форуме, - отметил официальный представитель Кремля. - Если возникнет обоюдное желание, конечно, они смогут встретиться".

Как ранее писал сайт KP.RU, Карин Кнайсль, покинувшая родную страну из-за постоянных угроз в свой адрес, объяснила причину переезда в Ливан. Она выбрала именно эту страну, а не Россию из-за того, что лучше знает арабский язык.

По ее словам, дипломат также не могла выбрать в качестве нового места жительства другую страну Евросоюза, так как там она теперь "точно вне закона".