Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Шойгу и начальником Генштаба Герасимовым

Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин проводит совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 6 сентября 2022 года.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что мероприятие проводится в закрытом режиме.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин прибыл на военные учения "Восток-2022", которые проводятся совместно с Китаем. Глава государства находится на полигоне "Сергеевский".

Напомним, в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" принимают участие 14 стран. Помимо российских военных, в них задействованы представители вооруженных сил Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.