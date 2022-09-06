Названо число гражданских самолетов, оставшихся в России после санкций Фото: Иван ВИСЛОВ

Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что Россия на фоне санкционных ограничения сохранила почти весь парк воздушных судов.

По словам замглавы ведомства, на сегодняшний день 1218 из 1288 самолетов зарегистрировано в российском реестре.

Напомним, Евросоюз на фоне начала специальной военной операцией на Украине ввел жесткие антироссийские санкции, среди которых запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также обязал лизингодателей разорвать контракты с российскими авиакомпаниями.

Росавиация в свою очередь рекомендовала российским авиакомпаниям при наличии самолетов в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста воздушных судов, которые принадлежат иностранных лизингодателям или зарегистрированы за границей.