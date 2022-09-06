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Происшествия6 сентября 2022 6:39

Видео эвакуации выживших с Ключевского вулкана показали спасатели

На вертолете спасли троих участников смертельного восхождения
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Троих выживших эвакуировали бортом МЧС. Фото: Поисково-спасательный отряд Камчатского края

Троих выживших эвакуировали бортом МЧС. Фото: Поисково-спасательный отряд Камчатского края

Спасатели опубликовали видео спасения троих выживших из группы туристов, совершавшей восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке.

Всего в экспедиции участвовали десять туристов и два гида. Девять человек погибли, упав с большой высоты.

Из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного ветра и вулканического пепла изначально эвакуировать людей с помощью техники не представлялось возможным, поэтому МЧС России направило на восхождение две пеших группы.

Как ранее писал сайт KP.RU, выжившие доставлены в ближайший населенный пункт — поселок Ключи в Усть-Камчатском районе. После этого их направят в Петропавловск. Для этого задействуют борт территориального центра медицины катастроф.

Напомним, экстремальный отдых организовала новосибирская туристическая компания. Ее директор задержан правоохранительными органами.