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Общество6 сентября 2022 6:46

Специалисты ФМБА разработали универсальную вакцину против оспы обезьян

Препарат проходит доклинические исследования
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Специалисты ФМБА разработали универсальную вакцину против оспы обезьян

Специалисты ФМБА разработали универсальную вакцину против оспы обезьян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали современную вакцину, предназначенную для профилактики штамма оспы обезьян. Об этом во вторник, 6 сентября, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, утонив, что на данный момент препарат проходит доклинические исследования.

«В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования», - заявила глава ФМБА в ходе сессии Восточного экономического форума «Лекарственная безопасность - стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности».

Напомним, в конце июля, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.

Оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание, которое передаются человеку от животных. Общее число случаев заражения людей оспой обезьян во всем мире превысило 50 тысяч.