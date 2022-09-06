Специалисты ФМБА разработали универсальную вакцину против оспы обезьян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали современную вакцину, предназначенную для профилактики штамма оспы обезьян. Об этом во вторник, 6 сентября, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, утонив, что на данный момент препарат проходит доклинические исследования.

«В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования», - заявила глава ФМБА в ходе сессии Восточного экономического форума «Лекарственная безопасность - стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности».

Напомним, в конце июля, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.

Оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание, которое передаются человеку от животных. Общее число случаев заражения людей оспой обезьян во всем мире превысило 50 тысяч.