В Кремле не ждут позитивных изменений после избрания Трасс премьер-министром Британии

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле не ждут позитивных изменений в отношениях России и Великобритании после избрания Лиз Трасс на пост британского премьера. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 6 сентября 2022 года.

"Честно говоря, если судить по заявлениям госпожи Трасс в отношении нашей страны в бытность министра иностранных дел, кандидата на пост, то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится", - отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 5 сентября избрана премьер-министром Соединенного Королевства. Она вступит в должность во вторник, 6 сентября 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Беляев сообщил, что Россия ожидает от нового премьера Британии Лиз Трасс продолжения деструктивного курса. Он отметил, что Россия "никогда не выступала инициатором похолодания в диалоге с Британией".