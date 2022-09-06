Стало известно, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Путин до конца 2022 года обратится с посланием к Федеральному собранию Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин до конца текущего года выступит с посланием к Федеральному собранию, однако сроков проведения прямой линии на сегодняшний день нет. Такое заявление во вторник, 6 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По закону, конституции президент должен выступать с посланием. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдет», - сказал официальный представитель Кремля в эфире телеканала РБК-ТВ.

Комментируя вопрос о прямой линии с Путиным, пресс-секретарь российского президента отметил, что и данный формат обязательно состоится. «Но по времени еще предстоит определиться дополнительно», - уточнил он.

Напомним, ранее Песков заявил, что оглашение послания Путина к Федеральному Собранию состоится, однако «сдвигается чуть-чуть вправо», уточнив, что четких дат пока нет, а позже представитель Кремля заявил, что нельзя связывать даты проведения прямой линии и послания российского президент Федеральному Собранию. Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера сообщил, что идея проведения ежегодной прямой линии востребована, но в этот раз данное мероприятие состоится «чуть позже».