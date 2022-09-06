Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика6 сентября 2022 7:03

Дмитрий Песков ответил, планирует ли Владимир Путин посетить Донбасс

Песков не сомневается, что Владимир Путин посетит Донбасс
Елена АКИМОВА
Дмитрий Песков ответил, планирует ли Владимир Путин посетить Донбасс

Дмитрий Песков ответил, планирует ли Владимир Путин посетить Донбасс

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, планирует ли Владимир Путин посетить Донбасс. Сейчас в регионе в настоящее время ведется активная работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры и социальных объектов.

Представитель президента не сомневается, что когда придет время президент посетит регион.

- Что касается поездки президента. Я не сомневаюсь, когда время придет, такая поездка состоится», — заявил спикер Кремля на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

Дмитрий Песков отметил, что Россия принимает «энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения». Уже вводятся в эксплуатацию новые системы жизнеобеспечения – это водопровод, линии электроснабжения, социальные объекты.

Пресс-секретарь подчеркнул, что активная работа будет продолжаться дальше.

- Там работают много-много тысяч людей, - цитирует Пятый канал слова Дмитрия Пескова.

В свою очередь заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко сообщила о разработке экологических проектов для Донбасса, передает телеканал "360".

- Комфортная среда для жизни требует внедрения новых экологических проектов в области сохранения лесов, очистки водных объектов, внедрения эффективной системы обращения с отходами всех классов опасности, „генеральной уборки“ территории, - отметила она.

Тем временем, украинское контрнаступление за Днепром явно выдохлось. Такой вывод в беседе с газетой "Известия" сделал военный эксперт Владислав Шурыгин.

- Из-за понесенных за неделю потерь в технике и авиации введенные в бой резервы серьезно истощились и им требуется серьезная перегруппировка. Но вряд ли киевский режим так просто бросит громко распиаренную операцию, которая должна была стать отчетом для союзников о потраченных средствах на перевооружение и подготовку, - отметил эксперт.