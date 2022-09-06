Дмитрий Песков ответил, планирует ли Владимир Путин посетить Донбасс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, планирует ли Владимир Путин посетить Донбасс. Сейчас в регионе в настоящее время ведется активная работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры и социальных объектов.

Представитель президента не сомневается, что когда придет время президент посетит регион.

- Что касается поездки президента. Я не сомневаюсь, когда время придет, такая поездка состоится», — заявил спикер Кремля на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

Дмитрий Песков отметил, что Россия принимает «энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения». Уже вводятся в эксплуатацию новые системы жизнеобеспечения – это водопровод, линии электроснабжения, социальные объекты.

Пресс-секретарь подчеркнул, что активная работа будет продолжаться дальше.

- Там работают много-много тысяч людей, - цитирует Пятый канал слова Дмитрия Пескова.

В свою очередь заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко сообщила о разработке экологических проектов для Донбасса, передает телеканал "360".

- Комфортная среда для жизни требует внедрения новых экологических проектов в области сохранения лесов, очистки водных объектов, внедрения эффективной системы обращения с отходами всех классов опасности, „генеральной уборки“ территории, - отметила она.

Тем временем, украинское контрнаступление за Днепром явно выдохлось. Такой вывод в беседе с газетой "Известия" сделал военный эксперт Владислав Шурыгин.

- Из-за понесенных за неделю потерь в технике и авиации введенные в бой резервы серьезно истощились и им требуется серьезная перегруппировка. Но вряд ли киевский режим так просто бросит громко распиаренную операцию, которая должна была стать отчетом для союзников о потраченных средствах на перевооружение и подготовку, - отметил эксперт.