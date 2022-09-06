В Кремле отреагировали на ответ Байдена на вопрос о причислении России к странам-террористам Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что приветствует отрицательный ответ американского лидера Джо Байдена на вопрос о возможности причислить Россию к странам, поддерживающим терроризм, однако не считают такое заявление смягчением риторики Вашингтона.

«Я думаю, что вряд ли это может быть поводом для таких оценок», - заявил пресс-секретарь российского лидера в интервью РБК, комментируя вопрос о том, можно ли считать подобный слова главы Белого дома смягчением риторики Вашингтона в отношении Москвы.

Как заявил Песков, «сама постановка вопроса достаточно чудовищная». «Конечно, хорошо, что президент США так ответил, потому что даже задавать такой вопрос - это то, что очень сложно понять», - добавил представитель Кремля.

Напомним, накануне Байден заявил, что не считает необходимым включение России в список стран-спонсоров терроризма, который ведется в США.