Риэлтор спрогнозировал возвращение цен на квартиры на уровень 2021 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты рынка недвижимости прогнозируют, что цены на недвижимость вернутся на уровень 2021 года. Резкого роста больше не будет, покупатели, наоборот, отметят снижение стоимости, таким образом тенденция последних лет завершится. Вместо этого рынок начнет «откатываться» до прежних значений.

Основатель компании Realiste Алексей Гальцев уже отметил, что застройщики предлагают скидки на квадратные метры до 30%. Это очень большие цифры, ведь обычно максимальные скидки на растущем рынке составляют 1-3%, на стабильном – 5-7%, только иногда они повышаются до 10%.

Свободные деньги, которые россияне хотели инвестировать в жилье, уже вложены благодаря программе господдержки ипотеки. Теперь же покупательская способность населения уменьшилась. Причем спрос падает не только в России, но и в европейских и американских городах.

Снижается спрос на стройматериалы, они падают в цене, как следствие, сокращаются затраты на возведение квадратных метров.

- Начался виток коррекции цен и нужно позволить ему уйти в среднем на 25%. К концу 2023 года недвижимость станет более доступной, - говорит Гальцев в беседе с «Российской газетой».

По прогнозам эксперта, в 2023 году будут фиксироваться цены января 2021 года. Максимальных показателей, которые были достигнуты в марте 2022 года, уже не будет.

- Чтобы их достичь потребуется не менее пяти лет, - заключает риэлтор.

Он также отметил, что льготная ипотека не сможет прекратить тенденцию к падению, она лишь уменьшит скорость "ската".

В свою очередь риэлтор Владимир Лебедев дал совет, как сэкономить на ипотеке.

- Есть малоизвестные банки, которые предоставляют очень хорошие условия кредитования. Никто о них не знает, мало рекламы, - цитирует слова эксперта телеканал "360".

Ранее риэлтор Наталья Перескокова заявила, что спрос на городскую недвижимость будет всегда. При этом она отметила, что встречала в Москве апартаменты в 6 квадратных метров, которые тоже продались.

- Люди покупают такое маленькое жилье, обустраивают и сдают посуточно, - сказала она ОТР.