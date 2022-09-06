Песков рассказал об условии для организации встречи Путина и Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо иметь подготовленный фундамент закрепленных договоренностей, которых на данный момент нет.

«Для организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского нужно построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены. Но об этом речи не идет», - заявил официальный представитель Кремля в рамках брифинга на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во вторник, 6 сентября.

Напомним, накануне официальный представитель Кремля заявил, что предметом переговоров Москвы и Киева может стать то, как именно будут выполняться российские условия. Пресс-секретарь российского лидера также утвердительно ответил на вопрос о том, сохраняются ли условия России прежними.