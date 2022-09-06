Песков прокомментировал возможность переформатирования правительства Фото: REUTERS

На данный момент в Кремле не рассматривают какие-либо варианты переформатирования работы правительства, а также изменения количества министерств. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 6 сентября, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Нет», - ответил официальный представитель Кремля в интервью ТАСС на вопрос, рассматриваются ли в Кремле варианты донастройки российского кабинета министров, добавив, что «во многом это зависит от инициатив самого правительства».

Напомним, Песков во время интервью на полях Восточного экономического форума также сообщил, что во время пленарной сессии с участием президента России Владимира Путина на ВЭФ не будет разговора о мобилизации. «Никто об этом нигде не говорит, я этого нигде не видел и не слышал», - отметил пресс-секретарь российского лидера.