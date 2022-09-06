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Экономика6 сентября 2022 8:10

В Якутии достраивают крупнейшую в России шахту по добыче угля

Рынок сбыта угля для компании никак не изменился, заявил представитель дирекции
Владимир РОМАНЕНКО
Председатель Совета директоров “Колмаргрупп” Анна Цивилева.

Председатель Совета директоров “Колмаргрупп” Анна Цивилева.

Фото: Андрей МИНАЕВ

Компания “Колмар” достраивает крупнейшую в России шахту «Инаглинская» в Якутии и вторую очередь фабрики «Инаглинская-2» мощностью переработки 12 млн. тонн угля в год. Спрос на продукцию не изменился в условиях отказа Европы от угля, компания в основном ориентировалась на восток. Об этом в открытой студии “Комсомольская правда” рассказала председатель Совета директоров “Колмаргрупп” Анна Цивилева.

“Профессионально у компаний «Колмар» не изменилось абсолютно ничего, поскольку изначально в силу своего логистического расположения в Южной Якутии непосредственная близость от наших восточных границ, у нас тогда и не было ориентации на рынки Европы. Потому что нам три дня везти до наших границ восточных и бесконечное количество дней и недель через всю нашу необъятную Россию на восток,” - сказала Цивилева.

Она также добавила, что рынок переориентирован на восток в условиях европейского эмбарго на энергоносители. Западных покупателей заменяют восточные партнеры Индонезии, Китая и Индии.

На вопрос о стратегии развития компании представитель подчеркнула, что завершается строительство самой крупной шахты и фабрики по переработке. Буквально за прошлый год “Колмар” поднялась с 5 места на 2 по производству коксующихся углей. “…ну и после реализации наших инвестпроектов к концу 2023 года мы, возможно, станем лидерами, производя 20 миллионов тонн угля, переработки коксующегося угля,” - прогнозирует Цивилева.

Как писал сайт KP.RU, Польша рассчитывает получать уголь через порты Латвии из Беларуси. По словам Ярослава Качиньского, после введения эмбарго у восточной границы остались пункты приема угля, поэтому поставки удобнее принимать там. Однако не уточнялось, у кого Польша планирует закупать уголь.