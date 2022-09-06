В Якутии достраивают крупнейшую в России шахту по добыче угля

Председатель Совета директоров “Колмаргрупп” Анна Цивилева. Фото: Андрей МИНАЕВ

Компания “Колмар” достраивает крупнейшую в России шахту «Инаглинская» в Якутии и вторую очередь фабрики «Инаглинская-2» мощностью переработки 12 млн. тонн угля в год. Спрос на продукцию не изменился в условиях отказа Европы от угля, компания в основном ориентировалась на восток. Об этом в открытой студии “Комсомольская правда” рассказала председатель Совета директоров “Колмаргрупп” Анна Цивилева.

“Профессионально у компаний «Колмар» не изменилось абсолютно ничего, поскольку изначально в силу своего логистического расположения в Южной Якутии непосредственная близость от наших восточных границ, у нас тогда и не было ориентации на рынки Европы. Потому что нам три дня везти до наших границ восточных и бесконечное количество дней и недель через всю нашу необъятную Россию на восток,” - сказала Цивилева.

Она также добавила, что рынок переориентирован на восток в условиях европейского эмбарго на энергоносители. Западных покупателей заменяют восточные партнеры Индонезии, Китая и Индии.

На вопрос о стратегии развития компании представитель подчеркнула, что завершается строительство самой крупной шахты и фабрики по переработке. Буквально за прошлый год “Колмар” поднялась с 5 места на 2 по производству коксующихся углей. “…ну и после реализации наших инвестпроектов к концу 2023 года мы, возможно, станем лидерами, производя 20 миллионов тонн угля, переработки коксующегося угля,” - прогнозирует Цивилева.

Как писал сайт KP.RU, Польша рассчитывает получать уголь через порты Латвии из Беларуси. По словам Ярослава Качиньского, после введения эмбарго у восточной границы остались пункты приема угля, поэтому поставки удобнее принимать там. Однако не уточнялось, у кого Польша планирует закупать уголь.