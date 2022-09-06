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Экономика6 сентября 2022 8:01

Глава Минэнерго Шульгинов назвал условие возобновления прокачки газа по "Северному потоку"

Шульгинов заявил, что "Северный поток" возобновит работу после выполнения контракта на ремонт турбины
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Николай Шульгинов. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Николай Шульгинов. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Министр энергетики России Николай Шульгинов назвал основное условие возобновления прокачки газа в Европу по газопроводу "Северный поток".

По его словам, поставки голубого топлива станут возможными после того, как "будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины".

Соответствующее заявление глава Минэнерго сделал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во вторник, 6 сентября 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о ситуации с приостановкой запуска "Северного потока" на неопределенный срок, отметил решающую роль в этом санкций со стороны западных стран.

Представитель Кремля подчеркнул, что ремонтное обслуживание турбины не ведется исключительно по вине Запада.