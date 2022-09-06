Глава Минэнерго Шульгинов назвал условие возобновления прокачки газа по "Северному потоку"

Николай Шульгинов. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Министр энергетики России Николай Шульгинов назвал основное условие возобновления прокачки газа в Европу по газопроводу "Северный поток".

По его словам, поставки голубого топлива станут возможными после того, как "будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины".

Соответствующее заявление глава Минэнерго сделал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во вторник, 6 сентября 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о ситуации с приостановкой запуска "Северного потока" на неопределенный срок, отметил решающую роль в этом санкций со стороны западных стран.

Представитель Кремля подчеркнул, что ремонтное обслуживание турбины не ведется исключительно по вине Запада.