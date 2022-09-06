В Якутии запущены четыре гибридных энергокомплекса

Эксплуатация нового оборудования позволит ежегодно сэкономить 980 тонн дизельного топлива. Это почти на треть снизит затраты на его закупку. Объем инвестиций составил 1,7 млрд рублей.

«На ВЭФ зародилась очень хорошая традиция – каждый год мы запускаем гибридные электростанции в Якутии. Строительство станций реализуется в рамках нашего соглашения с ПАО «Русгидро». Сегодня торжественно запущены в работу энергетические комплексы в селах Момского района. Надо отметить, что станция в Хонуу стала самой крупной в мире станцией на солнечных батареях за Полярным кругом. Использование и накопление солнечной энергии позволит снизить расход дизельного топлива на этих станциях почти вдвое. Я очень рад за жителей этих населенных пунктов, которые, благодаря вводу гибридных электростанций, получат экологически чистую и стабильную электроэнергию», - прокомментировал глава Якутии Айсен Николаев важное для сохранения экологии региона событие.

Проект инициировало Правительство Якутии совместно с ПАО «РусГидро». В ходе его реализации будут модернизированы объекты неэффективной дизельной генерации на удаленных и изолированных территориях республики. Вместо морально устаревшего оборудования внедряются возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

В Якутии воплощается крупнейший в России проект по развитию в изолированных районах солнечной энергетики. До 2024 года в республике модернизируют в общей сложности 72 дизельные электростанции. Во время проведения Восточного экономического форума – 2021 в селе Улахан-Кюель Верхоянского района был запущен первый гибридный энергокомплекс «Табалах».

Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов отметил, что модернизация неэффективной дизельной генерации в отдаленных населенных пунктах осуществляется при поддержке правительства страны. Компанией «Русгидро» разработаны технические решения по оборудованию систем накопления энергии, системам диспетчерского управления, по применению источников ВИЭ – все они успешно применяются в рамках энергосервисных контрактов с привлечением частных инвестиций.

«Проекты имеют социально экономическое значение для республики. Это позволяет экономить дорогостоящее дизельное топливо, по новым 4 комплексам почти тысячу тонн. Я хочу пожелать всем жителям Момского района надежной работы этих объектов, работа по модернизации будет продолжена, - заявил Николай Шульгинов.