Тяжелораненую белую медведицу из Красноярского края привезли на лечение в Москву. Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Белую медведицу с огнестрельным ранением доставили самолетом с острова Диксон Красноярского края на лечение в Москву. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Как уточнила глава ведомства, московские ветеринарные врачи уже выразили готовность помочь белой медведицы и дали хорошие прогнозы.

«Борт с раненой белой медведицей прибыл в столицу. Московские врачи готовы оказать помощь. Ветеринары дают хорошие прогнозы, шансы есть. Будем бороться за жизнь животного», – написала глава Росприроднадзора, отметив, что поиском причастных к ранению белой медведицы уже занимаются правоохранительные органы.

Радионова также сообщила, что после перелета медведица чувствует себя нормально и скоро ее доставят на осмотр к ветеринару. «Надеемся на выздоровление животного!», – добавила она.

Впервые о раненой белой медведице стало известно в минувшую субботу, 3 сентября. Краснокнижного зверя обнаружили с огнестрельными и ножевыми ранениями на острове Диксон. Просьба помочь с ее спасением поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

За последнее время это уже второй выход белого медведя к людям на острове Диксоне. В июле этого года ветеринары уже спасли одного медведя, у которого застряла во рту жестяная банка.