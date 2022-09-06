Сбербанк в следующем году откроет офис в индийском городе Мумбаи

"На фоне расширения сотрудничества России и Индии и повышения спроса на банковские продукты со стороны наших клиентов, в том числе экспортеров, мы ведем работу по открытию еще одного офиса Сбербанка в Индии, в бизнес-столице Индии – городе Мумбаи. Сбербанк направил местному регулятору запрос на получение разрешения на открытие офиса, мы находимся в процессе согласования, в том числе с министерством финансов Индии. Надеемся, что офис будет открыт уже в следующем году", - заявил Анатолий Попов на Восточном экономическом форуме.

С 2010 года у банка работает филиал в Нью-Дели. В минувшем году Сбербанк докапитализировал индийскую "дочку". Сейчас ее собственный капитал составляет 100 миллионов долларов.

"Учитывая значительный рост бизнеса, для поддержания увеличивающегося количества и объемов операций, планируются новые вливания в капитал филиала, а также значительные инвестиции в IT-развитие подразделения", - пояснил Анатолий Попов, отметив 30-кратный рост среднемесячных объемов платежей в национальных валютах из России в Индию через Сбербанк с марта по июль 2022 года.