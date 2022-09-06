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Экономика6 сентября 2022 9:07

Губернатор Магаданской области сообщил о росте объемов очистки золота в регионе

По мнению мэра, подтверждением процветания золотодобычи является крепкий рубль
Владимир РОМАНЕНКО
По мнению мэра, подтверждением процветания золотодобычи является крепкий рубль

По мнению мэра, подтверждением процветания золотодобычи является крепкий рубль

Фото: Андрей Минаев

Объемы добычи золота в Магаданской области не изменились с момента объявления Европой эмбарго на драгметаллы. Как сообщил губернатор региона Сергей Носов в открытой студии “Комсомольской Правды”, это благодаря тому, что золотодобытчики “решают вопросы” и подтверждение тому выросшие объемы финажа (очищенного золота в слитках) и крепкий рубль.

“Компания УГМК также зашла и купила «Сусуманзолото» – одно из старейших золотодобывающих предприятий региона, поэтому … У нас вообще пять компаний, где добывают 95% всего золота региона. Большая цифра. И я общался с каждым руководителем или главное с собственником этих компаний и они решают вопросы, и подтверждением этому служит то, что объем добычи золота не меняется, а объем финажа по сравнению с прошлыми периодами даже увеличился, “ - подчеркнул губернатор.

Носов упоминает в интервью, что не так давно президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому акционерному обществу «УГМК-Инвест» позволено совершать сделки по приобретению принадлежащих британской публичной компании «Петропавловск ПЛК» (Petropavlovsk PLC) акций (долей) организаций. За счет чего прочность золотодобычи в регионе выросла, а вместе с ней и рубль.

Также по мнению губернатора, укрепление рубля - большая проблема для представителе недружественных стран, которые хотят задавить российскую валюту.

“И вы знаете, вот этот крепкий рубль – 60 за доллар – выглядит такой звонкой оплеухой или пощечиной господину Байдену, который обещал 200. Вот 200 было слишком много, но 60 – очень крепкий,” - считает Носов.

Ранее сайт KP.RU писал о Егоре Канкрине — министре финансов Российской империи, который внес большой вклад в развитие золотодобычи. В его честь власти Новосибирска воздвигнут плавающие фонтаны. На их строительство выделили 20 млн рублей.