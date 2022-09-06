По мнению мэра, подтверждением процветания золотодобычи является крепкий рубль Фото: Андрей Минаев

Объемы добычи золота в Магаданской области не изменились с момента объявления Европой эмбарго на драгметаллы. Как сообщил губернатор региона Сергей Носов в открытой студии “Комсомольской Правды”, это благодаря тому, что золотодобытчики “решают вопросы” и подтверждение тому выросшие объемы финажа (очищенного золота в слитках) и крепкий рубль.

“Компания УГМК также зашла и купила «Сусуманзолото» – одно из старейших золотодобывающих предприятий региона, поэтому … У нас вообще пять компаний, где добывают 95% всего золота региона. Большая цифра. И я общался с каждым руководителем или главное с собственником этих компаний и они решают вопросы, и подтверждением этому служит то, что объем добычи золота не меняется, а объем финажа по сравнению с прошлыми периодами даже увеличился, “ - подчеркнул губернатор.

Носов упоминает в интервью, что не так давно президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому акционерному обществу «УГМК-Инвест» позволено совершать сделки по приобретению принадлежащих британской публичной компании «Петропавловск ПЛК» (Petropavlovsk PLC) акций (долей) организаций. За счет чего прочность золотодобычи в регионе выросла, а вместе с ней и рубль.

Также по мнению губернатора, укрепление рубля - большая проблема для представителе недружественных стран, которые хотят задавить российскую валюту.

“И вы знаете, вот этот крепкий рубль – 60 за доллар – выглядит такой звонкой оплеухой или пощечиной господину Байдену, который обещал 200. Вот 200 было слишком много, но 60 – очень крепкий,” - считает Носов.

Ранее сайт KP.RU писал о Егоре Канкрине — министре финансов Российской империи, который внес большой вклад в развитие золотодобычи. В его честь власти Новосибирска воздвигнут плавающие фонтаны. На их строительство выделили 20 млн рублей.