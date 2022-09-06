Песков поддержал идею говорить со школьниками о России

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поддержал идею общения учителей со школьниками о России в рамках еженедельных занятий "Разговоры о важном". Соответствующую позицию пресс-секретарь российского лидера выразил в беседе с РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Если мы не будем говорить с нашими детьми, если наше государство не будет говорить с нашими детьми, то с ними будет говорить другое государство. Этого допустить мы не имеем права и не должны", - подчеркнул Песков.

По его словам, подобные уроки должны быть "не для галочки", так как "где это превратится в профанацию, это не будет работать".

Как ранее писал сайт KP.RU, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что цикл "Разговоры о важном" в российских школах ввели по просьбам самих учителей. Также он добавил, что сейчас министерство решило упростить работу педагогов, дать им методические материалы, которые помогут доступно и интересно отвечать на вопросы детей, рассказывать про историю страны и родного края, традиции и богатое культурное наследие.