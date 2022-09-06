Захарова заявила, что "санкционное безумие" США и ЕС подталкивает Италию к экономическому самоубийству Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон и Брюссель для реализации своего «евроатлантического санкционного безумия» подталкивает Рим к экономическому самоубийству. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что итальянские граждане и экономика находится «в плену бессмысленных политических решений» США и ЕС.

«Рим подталкивают, кажется, не просто к бессмысленным поступкам, а к экономическому самоубийству, чтобы реализовать евроатлантическое санкционное безумие», - написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале, отметив, что итальянский бизнес может скоро рухнуть, и тогда его «задешево скупят янки».

Дипломат прокомментировала план министра экологии Италии Роберто Чинголани относительно снижению зависимости итальянской экономики от углеводородов России, заявив, что такой план навязывают в Брюсселе, где в свою очередь действует по указке США, но страдать от этого будут итальянцы.

Захарова также сравнила нынешний энергетический кризис в Европе с пандемией. «Снижение отопления в частных домах до 18-19 градусов с сокращением режима отопления на час-два. Уменьшение уличного освещения и, возможно, закрытие ресторанов и баров по ночам. Пандемия возвращается», - заявила она, но отметила, что теперь эту пандемию «творят политики».