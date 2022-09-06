В России 6 сентября 2022 выявлено 38 500 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в России выявлено 38 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные во вторник, 6 сентября 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 95 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 46 304 человека, что на 50,8% больше по сравнению с минувшим понедельником, 5 сентября. Количество госпитализаций также увеличилось, однако показатель выше. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 4 203 человека, на 129,7% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на вторник, 6 сентября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России выросло до 19 809 613. Жертвами коронавируса стало 384 882 человека, а из больниц выписали 18 823 705 пациентов.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию 6 сентября 2022 года выявлено 604 841 899 случаев заболевания коронавирусом, а прирост за минувшие сутки составил 461 088 заболевших.