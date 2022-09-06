В МИД РФ заявили о необходимости "моральной мобилизации" для противостояния Западу

Россия вступила в тяжелое и трудное противостояние с западным миром, сообщили в министерстве иностранных дел РФ Фото: REUTERS

Противостояние с западными странами будет для России тяжелым и потребует морально-идеологической мобилизации. С соответствующим заявлением выступил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.

"Нужно готовиться к тому, что это противостояние будет непростым, тяжелым и потребует от нас определенной морально-идеологической мобилизации, а также мобилизации всех наших сил для того, чтобы отстоять наши интересы и наше будущее", - сообщил высокопоставленный российский дипломат в интервью журналу "Международная жизнь".

Дробинин пояснил, что необходимо исходить из того, что на нынешнем историческом этапе Россия имеет дело с "достаточно сильным, мотивированным и хорошо подготовленными нагловатым оппонентом". "Мы не должны рассчитывать, что по каким-то внутренним причинам он развалится или сгниет, как говорили в позднее советское время", - рассказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что от введения антироссийских санкций в большей степени пострадал сам Запад. Также он публично назвал действия ЕС, США и других недружественных России стран "настоящим воровством" и сообщил, что введение санкций, а также арест российских активов, находящихся за границей, является "самым настоящим воровством".

При этом разрывать все отношения с Россией Запад не торопится. Более того, как отмечает агентство Bloomberg, ради обеспечения бесперебойных поставок российских энергоресурсов западным чиновникам и бизнесменам даже приходится фактически нарушать санкции (в частности, соглашаясь на предложенную Москвой схему оплаты российского газа в рублях).