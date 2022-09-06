Басманный суд отозвал лицензию у "Новой рассказ-газеты"

Суд удовлетворил иск об отзыве лицензии у "Новой рассказ-газеты" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора об отзыве лицензии у "Новой рассказ-газеты". Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 6 сентября 2022 года, со ссылкой на пресс-службу инстанции.

"Басманным районным судом Москвы вынесено решение, которым признана недействительной регистрация средства массовой информации - журнала "Новая рассказ-газета", - уточнил собеседник агентства.

Как ранее писал сайт KP.RU, Роскомнадзор по требованию Прокуратуры РФ ограничил доступ к сайту "Новая рассказ-газета", который создан коллективом приостановившей работу "Новой газеты".

Агентство уточнило, что сайт заблокирован в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Напомним, Басманный суд Москвы в понедельник, 5 сентября, принял решение удовлетворить иск Роскомнадзора, признав недействительной лицензию средства массовой информации "Новая газета".