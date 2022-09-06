В парламенте ФРГ призвали немцев к протестам против антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен на страницах журнала Junge Welt призвала граждан Германии к массовым протестам против антироссийских санкционных ограничений, а также провальной энергетической и социальной политики немецких властей.

В своей статье политик сравнила поведение нынешних властей ФРГ с игрой футболиста Энди Меллера: «сначала пнуть противника, а затем закричать от боли и повалиться на траву».

По ее словам, федеральное правительство ФРГ «завело себя в тупик экономической войной против России». Дагделен отметила, что возглавляющие немецкое правительство партии СДПГ, Зеленые и СвДП социально разрушают большую часть немецкого населения, уничтожая при этом миллионы рабочих мест.

«Обвинения, что Москва должна соблюдать контракты на поставку газа несмотря на жесткие карательные меры, открыто направленные на разорение России, кажутся откровенно странными», - заявила депутат.

Напомним, накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал протесты, прошедшие в странах Евросоюза на минувших выходных, связав их с «абсурдными и вредоносными» решениями властей.