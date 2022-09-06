Образовательная программа “Женщина-лидер” вышла на международный уровень. Фото: Андрей Минаев

Образовательная программа “Женщина-лидер” вышла на международный уровень. Во время интервью в открытой студии “Комсомольской правды” на Восточном экономическом форуме президент платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина сказала, что “с легкого слова Валентины Матвиенко” в прошлом году программа начала расширяться до международного уровня, и на сегодняшний день выпускницами программы являются 421 женщина из 19 стран, таких как Белоруссия, Армения, Бразилия, Сингапур, Болгария.

“И вот буквально скоро на следующей неделе уже у нас состоится выпуск международного потока. У нас будет плюс 173 участницы в пуле наших выпускниц. И здорово, что эти участницы будут не только из регионов Российской Федерации, но и за рубежом, мы очень надеемся, что они смогут приехать, мы сейчас запланировали очную встречу в Мастерской управления «Сенеж», в нашем кампусе,” - рассказала Мария Афонина.

Одним из таких важнейших образовательных результатов программы, отмечает президент платформы, является повышение квалификации женщин-лидеров в области социального проектирования. На данный момент выпускницами программы “Женщина-лидер” реализовано 72 проекта.

“Это проекты, направленные на здоровье, на здоровье, сберегающее практики, на образование, на поддержку молодежи, на воспитание. Достаточно большой пул. И благополучателями на сегодняшних день этих проектов являются более 35 тысяч человек,” - уточняет Афонина.

Программа «Женщина-лидер» является одной из флагманских программ Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Основной миссией образовательной программы является “формирование и развитие сообщества успешных женщин, где каждая является уникальной личностью и готова участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны”.

Ранее сайт KP.RU публиковал интервью Марии Афониной, которая так же в студии Комсомольской правды рассказывала о том, как воспитать в себе лидера. По ее мнению, непрерывное образование – это необходимость для каждого человека, который хочет работать и расти. Ключ к успеху - непрерывное развитие.