ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают спецоперацию на Украине

70% россиян поддерживают специальную военную операцию на Украине Фото: РИА Новости

В России число граждан, поддерживающих специальную военную операцию на Украине, на протяжении полугода находится на стабильно высоком уровне 70-73%, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам августовского опроса, в настоящее время положительно относятся к спецоперации 70% россиян. Доля людей, которые скорее не одобряют принятые меры составило 18%. Еще 12% респондентов затруднились с ответом.

ВЦИОМ уточнил, что опросы проводились с марта по август 2022 года. Их результаты формируются на основе ответов 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как ранее писал сайт KP.RU, более половины российских граждан (55%) считают, что наиболее прочные отношения у России сложились с Китаем, а 76% назвали самыми враждебными отношения с Соединенными Штатами. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.