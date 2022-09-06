Глава Минэкономразвития прокомментировал публикацию о долгой рецессии в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства экономики и развития Максим Решетников назвал «рабочей страшилкой» сделанную накануне публикацию агентства Bloomberg о сценариях рецессии в России. По словам министра, подобные сценарии являются аналитическими расчетами того, что будет, если страна не будет сопротивляться санкционным ограничениям.

«К этим сценариям надо относиться как к рабочим страшилкам. Это аналитические расчеты, которые мы использовали как раз для расчета, что будет, если мы не будем сопротивляться, ничего не будем делать», - заявил глава ведомства журналистам, комментируя публикацию издания.

В понедельник, 5 сентября, агентство Bloomberg представило материал, в котором сослалось на конфиденциальный отчет о состоянии экономики России, подготовленный к одному из совещаний российского правительства. В документе якобы представлен прогноз о многолетней рецессии в стране из-за ужесточения санкционных ограничений, а также кризиса в импортозависимых отраслях.